Сегодня. 7 февраля, в Саратове стартовала продажа льготных проездных для местных жителей. Об этом сообщает минсоцразвития.

Льготные билеты предназначены для поездок в марте, а приобрести — в любом из 510 пунктов в области. Адреса можно посмотреть на сайте министерства.

Для покупки льготного проездного необходимо при себе иметь документы: удостоверяющий личность и подтверждающий право на получение данной льготы.

— Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности, — уточнили в министерстве.

Во всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8(845-2) 65-39-22.