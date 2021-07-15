Следователи начали проверку по факту массового ДТП в Саратовской области, в котором пострадало 11 человек, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, сегодня, 15 июля, а федеральной автотрассе «Саратов-Волгоград» неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадало 11 человек, десяти из которых потребовалась госпитализация, в том числе шестерым детям.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Проводится проверка.