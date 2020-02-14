В открытом конкурсе на разработку проекта комплекса по переработке промышленных отходов в поселке Михайловский Саратовской области победил АО «Государственный специализированный проектный институт». В данный момент организация проводит мониторинг цен в электронной форме на работы по разработке проектной документации по объекту.

Производственно-технический комплекс по переработке промышленных отходов в Саратовской области создается в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология».

Ранее 22 октября 2019 года на площадке саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина представители ФГУП «РосРАО», ученые и экологи представили возможные технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов при проектировании производственно-технического комплекса в Саратовской области.

Первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков рассказал, что при выборе технологических решений особое внимание уделяется безопасности, эффективности извлечения полезных компонентов и безотходности производства.

Порядка 350 видов отходов, отнесенным к I и II классам в федеральном классификационном каталоге отходов, планируется перерабатывать на производственно-техническом комплексе «Горный». Обобщенно можно выделить смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

Предусмотрено три группы технологических решений: физико-химическая обработка, решения для ртутьсодержащих отходов и высокотемпературное обезвреживание.

Технологии ориентированы на решение двух основных задач: безопасность отходов и образование вторичных ресурсов.

Продуктами переработки смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот станут гидроксиды металлов, соли натрия и калия, металлическая медь, хлорид аммония и сульфат аммония.

Из ртутьсодержащих отходов можно получить металлическую ртуть, стекло, сталь, алюминий, грунт, водорастворимые соли.

При высокотемпературном обезвреживании сточных вод промышленных предприятий, органических отходов, смешанных и комбинированных органических и неорганических отходов можно получить такие ценные вторичные ресурсы как пересыпной материал для полигонов ТБО и соли натрия и кальция.

Важно, что технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволяет исключить захоронение отходов на объекте.

-Предлагаемые для реализации на российских объектах технологии полностью соответствуют лучшим мировым аналогам. Такие технологии лягут в основу проектной документации, – отметил первый заместитель по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

В презентации приняли участие ученые и экологи Саратовской области, не высказавшие возражений по представленным техническим решениям. Отмечено их соответствие современным требованиям к технологичности и безопасности производства. Такое взаимодействие со специалистами области будет продолжено.

Своим мнением о начале проектных изысканий поделись эксперты.

-Размещение тендера – обычная предусмотренная законом процедура, которая происходит всегда, когда начинается какой-то проект. Сначала объявляется тендер, потом определяются предприятия, которые будут разрабатывать техническую документацию, готовятся материалы обоснования лицензии, проводятся общественные слушания. Дальше документация будет проходить экспертизу, в том числе государственную экологическую.

Сейчас все идет открыто. Все будут знать, какая организация будет разрабатывать техническую документацию. Тем более, уже есть техническое задание, оно выложено в сети, каждый может с ним ознакомиться. Потом эта документация будет проходить экспертные оценки и обсуждаться с общественностью в рамках проведения общественных слушаний.

Следующим шагом станет государственная экологическая экспертиза. И, подчеркну еще раз, вся эта цепочка открытая. И хорошо, что она открытая и прозрачная с самого начала. Мы этого всегда добивались».

В том, что Горный планируют перепрофилировать под переработку промышленных отходов никакой тайны нет.

Ничего удивительного в том, что в Горном планируют перерабатывать отходы с тяжелыми металлами, цианидами, аммиаком нет, ведь они входят в перечень классификатора I-II классов. В Горном планируется переработка порядка 350 видов отходов, отнесенным к I-II классам.

Об этом мы неоднократно разговаривали с членами комиссии, общественностью и со всеми заинтересованными сторонами в Михайловском, Саратове.

Поэтому не совсем понятна реакция некоторых СМИ на объявление этого тендера. С моей точки зрения, нет никаких нарушений или сюрпризов, в том, что тендер объявлен, — говорит председатель комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом», генеральный директор эколого-правого центра «Беллона» Александр Никитин.

-Объявление тендера на разработку технического проекта по объекту переработки опасных отходов в Горном Саратовской области означает начало работ по подготовке к государственной экологической экспертизе. На мой взгляд, это хороший знак – то, что в условиях тендера дана четкая техническая информация, и общественность ее видит. Бояться таких словосочетаний как «аммиак» и «тяжелые металлы» все-таки не стоит. Каждый, кто проходил курс химии в общеобразовательной школе, понимает, что, например, привычные нам всем батарейки содержат целый спектр опасных веществ, но ведь никто не отказывается от их использования. Другой вопрос – куда эта батарейка пойдет после того, как потеряет свои полезные характеристики.

Наша страна, да и весь мир начали задумываться о том, что остается тем, кто будет жить после нас. И картина будущего неизменно включает огромные объемы мусора. Если мы не будем думать о том, что происходит с нашими отходами после того, как они покидают наш дом, то человечество так и продолжит отравлять планету и в какой-то момент сделает ее просто не пригодной для жизни. Хотите ли вы, чтобы батарейка из пульта от телевизора оказалась на помойке и утекла ядами в землю? Попадая в почву, эти химикаты загрязняют грунтовые воды, попадают в наши реки. Ученые придумали способ, как эти опасные вещества извлечь и снова использовать в промышленности. Понятно, что для того, чтобы этим заниматься, необходимы квалифицированные люди, специальные технологии, оборудование. Вряд ли возможно создать такие предприятия в каждом городе, да и экономически это не имеет смысла. При этом вполне логично использовать те объекты, которые уже есть и которые имеют соответствующие системы безопасности и мониторинга, гарантирующие безвредность работы таких предприятий для окружающей среды и живущего вокруг населения. Заявленные в тендерной документации требования как раз предусматривают прохождение экологической экспертизы как один из жизненных этапов этого проекта. Каждый из нас должен понимать, что решать проблему опасных отходов необходимо, потому что это наши общие отходы и то воздействие, которое они оказывают на природу в виде мусора на свалках, несравнимо с воздействием предприятия по переработке. Это технологии, которые используются в развитых странах, и я надеюсь, что мы тоже пойдем по этому пути – ответственного потребления, — поддерживает его ответственный секретарь Всероссийского общества охраны природы Ольга Плямина.