Оно пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая

Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«На предварительном голосовании «Единой России» избиратели сами определяют кандидатов, которые выступят от партии на выборах. Уже с сегодняшнего дня, 9 марта, принимаются документы от кандидатов. Регистрация избирателей на предварительное голосование откроется 18 апреля и продлится по 27 мая», — уточнил Сергей Перминов.

По его словам, к участию в процедуре приглашаются все неравнодушные к развитию своих городов, сел, регионов люди.

«Этот предварительный отбор претендентов избирателями, круг которых мы никак не ограничиваем, — своего рода гарантия проверки «качества кандидатов», их готовности и способности работать на благо избирателей, реализовывать народную программу партии, проекты поддержки граждан в условиях санкций», — сказал он.

Сергей Перминов подчеркнул, что интерес к предварительному голосованию ежегодно растет и «Единая Россия» постоянно совершенствует процедуру, чтобы гарантировать ее легитимность и защиту данных.

«Наработаны все необходимые инструменты. И электронный формат твердо зарекомендовал себя как надежный, удобный, безопасный, прозрачный и востребованный. В этом отношении у партии нет конкурентов в политическом поле страны», — подчеркнул замсекретаря Генсовета.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года предстоят прямые выборы 14 высших должностных лиц регионов (губернаторов), депутатов шести законодательных собраний, 11 советов депутатов административных центров субъектов. Порядка 20 тысяч мандатов на выборах депутатов органов местного самоуправления.

Член оргкомитета по проведению предварительного голосования в Саратовскую областную Думу Владимир Островский рассказал, о начале работы оргкомитета в Саратовской области.

«Организационный комитет по проведению предварительного голосования в Саратовскую областную Думу сформирован и приступил к своим обязанностям. В его состав вошли общественные деятели, представители спорта и культуры, а также действующие депутаты, которые обладают необходимыми компетенциями в области проведения процедуры предварительного голосования. Эта процедура себя уже отлично зарекомендовала и позволяет ознакомить жителей области с потенциальными кандидатами от партии «Единая Россия» и их программами. Партия «Единая Россия» — единственная в нашей стране партия, которая так открыто проводит отбор кандидатов на выборы различного уровня», — отметил Островский.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В 2021 году предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Участие в процедуре приняли почти 12 млн избирателей по всей стране.