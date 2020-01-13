В сети Instagram на официальной странице Трофимовского моста опубликован новый пост о проведении ремонтных работ.

— На сегодняшний день идут буровые работы и заливка свай. Перешли бурить левую сторону по улице Шехурдина, — говорится в сообщении.

Также администраторы страницы добавили, что идет подготовка каркасов для свай.

Напомним, что 6 декабря Трофимовский мост полностью закрыли для саратовцев. Там установили ограждения и предупреждающие знаки. 21 декабря рабочие начали его разбирать, а через неделю бетонное полотно под ж/д путями уже готовили к демонтажу.