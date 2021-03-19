Сегодня, 19 марта, председатель ГД Вячеслав Володин нанес визит в Саратов.

Началась его встреча с активом «Единой России».

О подробностях будет сообщено позже.

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