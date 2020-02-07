Из международного аэропорта «Гагарин» открылись прямым рейсы по трем направлениям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, с 8 февраля компания «ИрАэро» будет доставлять пассажиров в Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды.

В южную столицу России можно будет улететь два раза в неделю: по вторникам в 14:20 и субботам в 7:00. В Минеральные Воды в эти же дни в 8:50 и 19:40 соответственно.

В столицу Урала лайнеры начнут летать с 9 февраля. По средам и воскресеньям можно будет отправится в Екатеринбург в 4:30.

В осенне-зимний период авиакомпания планирует перевозки на Sukhoi Superjet 100.

Подробное расписание полетов можно уточнить на сайте «Гагарина» в разделе «Сезонное расписание», а забронировать и приобрести билеты — на сайте авиакомпаний.