На сегодняшнем заседании в Саратовской городской думе были одобрены сокращения штата чиновников.

Об этом вчера сообщал глава города Михаил Исаев.

Теперь за проекты по строительству и благоустройству города будет отвечать один человек, а не два, а еще появилась должность первого заместителя главы Саратова.

Всего остается шесть заместителей, а не семь, как было раньше.

Напомним, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил о сокращениях в госаппарате и территориальных ведомствах.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев организовал комиссию, которая будет решать, кого следует оставить, а кого нет.

Предложения ему представят до конца года.

Напомним, что 24 ноября замглавы города по городскому хозяйству Максима Сиденко отправили руководитель Заводским районом. А на прошлой неделе с должности зама по строительству освободили Ирину Солошенко.