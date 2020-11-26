На сегодняшнем заседании в Саратовской городской думе были одобрены сокращения штата чиновников.
Об этом вчера сообщал глава города Михаил Исаев.
Теперь за проекты по строительству и благоустройству города будет отвечать один человек, а не два, а еще появилась должность первого заместителя главы Саратова.
Всего остается шесть заместителей, а не семь, как было раньше.
Напомним, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил о сокращениях в госаппарате и территориальных ведомствах.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев организовал комиссию, которая будет решать, кого следует оставить, а кого нет.
Предложения ему представят до конца года.
Напомним, что 24 ноября замглавы города по городскому хозяйству Максима Сиденко отправили руководитель Заводским районом. А на прошлой неделе с должности зама по строительству освободили Ирину Солошенко.