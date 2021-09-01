Сегодня, 1 сентября, в Краснокутском лицее-интернате №5 ОАО «РЖД» состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня знаний. С началом нового учебного года лицеистов поздравили главный инженер Приволжской железной дороги Владимир Андреев, сенатор Российской Федерации Олег Алексеев, глава Краснокутского муниципального района Валентина Гречушкина и другие почётные гости. Для них была организована экскурсия по территории образовательного учреждения.

Наряду с текущим ремонтом помещений к началу учебного года в лицее завершилось строительство крытого пешеходного перехода, соединяющего общежитие и учебный корпус. Освещëнный и утеплëнный переход представляет собой сборную металлическую конструкцию коридорного типа, обшитую сэндвич-панелями. Строение оснащено системами отопления, вентиляции и адаптировано для передвижения лиц с

ограниченными возможностями здоровья. Для внутренней отделки перехода использованы экологически чистые материалы.

После осмотра пешеходного перехода почётным гостям показали новый школьный автобус и обновлённые классы. Благодаря финансовой поддержке ОАО «РЖД» два кабинета были оснащены интерактивными досками и проекторами. Кроме того, приобретены 30 современных компьютеров, а также офисная и ученическая мебель.

В заключительной части мероприятия состоялась встреча с педагогическим коллективом учреждения, в ходе которой обсуждались нововведения в образовательной программе и планы по дальнейшему развитию лицея-интерната.

— Образовательная среда стала намного комфортнее. С этого года обучение информатике и физике будет проходить в новых кабинетах, оборудованных по самым современным стандартам. Всë это будет способствовать ещё более успешному развитию учащихся, – подытожил главный инженер ПривЖД Владимир Андреев.