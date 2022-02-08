Балаковский суд избрал меру пресечения начальнику отдела одной из коммерческих организаций, который попался на получении взятки.

По данным следствия, с 16 февраля 2016 года по 27 сентября 2017 года начальник отдела фирмы, которая специализируется на выращивании овощей и иных сельхозкультур получил более 199 тысяч рублей от представителя юридических лиц. Якобы на способствование отбору в качестве поставщиков товаров (химические продукты).

С 10 июля 2017 года по 19 ноября 2020 года должностное лицо получило от представителя юридического лица 195 тысяч рублей за аналогичные действия.

О противоправной деятельности стало известно сотрудникам управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД. В отношении начальника отдела завели дело о получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и предъявили обвинение, а в отношении представителя юрлица – о даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ).

Обстоятельства устанавливаются, доказательства закрепляются.