На сегодняшнем заседании собрания Балаковского района начальник местного МУ МВД Владимир Харольский рассказал о неустранимых разногласиях между правоохранителями и управляющими компаниями.

Последние требуют от правоохранителей платить за содержание и техобслуживание участковых пунктов полиции и взносы за капремонт без заключения контракта, но денег на это не выделяют. Эти требования он считает незаконными, ведь помещения для работы идут в безвозмездном пользовании.

Он отметил, что нынешний договор безвозмездного пользования неактуален, а некоторые помещения, где находятся участковые, не соответствуют требованиям для приема граждан.

И предложил расторгнуть расторгнуть существующий договор и заключить новый, а также обязать УК заключать договоры с полицией на оказание услуг по содержанию общедомового имущества. В противном случае — расторгнуть договор в одностороннем порядке. Затем — обратиться в прокуратуру, чтобы властей обязали предоставить соответствующие всем требованиям помещения для участковых.