Руководитель ГИБДД Саратова Алексей Строгов завтра проведет «прямую линию, сообщает пресс-служба городской автоинспекции.

Вопросы и предложения от горожан он будет принимать 24 марта с 10:00 до 11:00 по телефону +7-8452-75-22-41.

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