Следственный комитет возбудил уголовное дело на начальника одного из районных отделов образования Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, чиновник с марта по октябрь прошлого года, получала перечислением на карту от заведующей детским садом взятку за то, чтобы не привлекать ее к дисциплинарной ответственности за нарушения. Общая сумма взятки составила 75 тысяч рублей.

Злоумышленницу изобличили сотрудники полиции. Решается вопрос о ее аресте.

Предположительно речь идет о Татьяне Тынковой, которая два месяца назад возглавила комитет образования мэрии Саратова, а до этого руководила отделом образования Фрунзенского района. Сегодня стало известно о ее увольнении по собственному желанию.