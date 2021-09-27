В Хвалынске начальник пожарной части спас двух человек из загоревшегося после ДТП автомобиля.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вечером в минувшую пятницу в изгородь дома № 210 по улице Советская врезался «Renault Duster».

За рулем иномарки был 31-летний водитель, который не справился с управлением и врезался в ограждение местного магазина.

Машина после столкновения вспыхнула. В это время внутри авто кроме водителя был ещё и 17-летний юноша.

Водитель от удара потерял сознание, юноше зажало ноги, которые уже к этому моменту обгорели.

На выручку потерпевшим успел начальник Хвалынской пожарно-спасательной части Андрей Бабарыкин. Он услышал звук от столкновения, так как проживает недалеко от места происшествия.

Бабарыкин сразу кинулся к полыхающей машине. Забежав с горевшей стороны, увидел парня и быстро помог ему выбраться.

Вместе с подбежавшим на помощь соседом Виктором Бабарыкин достал и водителя.

Пострадавшие были доставлены в больницу, а машину начальник пожарной части потушил самостоятельно подручными средствами, — сообщает ГУ МЧС региона.

Фото: МЧС