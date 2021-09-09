Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения по Саратовской области Юрий Юрин выразил соболезнование спасателям по поводу смерти министра МЧС Евгения Зиничева.

Напомним, что глава МЧС погиб 8 сентября, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, упавшего в реку.

Юрий Юрин называет Евгения Зиничева «боевым министром». По его словам, погибший обладал редким в наше время качеством — храбростью и способностью прийти на помощь, несмотря на опасность. «Инстинкт спасателя» сработал у него и в этот раз, призвав прийти на помощь попавшему в беду человеку.

Зиничев приехал на учения в составе группы журналистов, освещающих учения МЧС и принимал участие в их оценке. В тренировочных учениях министр участия не принимал, но увидев попавшего в в беру человека, не смог остаться в стороне.

— Он погиб, как мужчина, спасатель, как настоящий герой. Я соболезную всем спасателям страны, — говорит начальник ОБЖН.

В этот день ему звонили коллеги со всех уголков страны и делились своими переживаниями. Смерть Евгения Зиничева стала большой потерей для всех спасателей страны, потому что он всей душой отдавался своему делу и сделал очень большой вклад в развитие профессии спасателя.

У него остались сын и трое внуков. Ему посмертно присвоили звание героя России.