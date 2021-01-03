Начальник саратовской полиции Андрей Чепурной принял участие в лыжных гонках, которые впервые прошли в этом году онлайн. Об этом сообщили в городском УМВД.

Участники сами выбирали время и место забега, фиксировали трекером свои результаты и отправляли организаторам.

Он прошел дистанцию в пять километров на Кумысной поляне за 18 минут и 23 секунды.

—Прекрасная погода, хорошая лыжня, хорошее настроение. Поздравляю всех с наступившим новым годом. Желаю хорошего настроения, здоровья и удачи, — поделился Андрей Чепурной впечатлениями на финише.

