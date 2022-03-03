Суд признал виновным начальника центрального района водоснабжения цеха водопроводных сетей в нарушении правил безопасности при строительстве, из-за чего погиб один из жителей города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В июне прошлого года ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ремонтировало сеть коммуникаций вблизи дома №97 по улице Рабочей. При этом на участке проведения работ не было соответствующего ограждения, защищающего людей от падения в вырытый котлован.

Вечером 12 июня прошлого года по этой улице шел 58-летний мужчина. Из-за отсутствия ограждения он упал в котлован и скончался от полученных травм.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть наступила из-за тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.