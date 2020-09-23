На пресс-конференции в «КП-Саратов» министр области-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов отметил, что сейчас эпизотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабильная, последний раз очаги были в 2017 году.

Руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов отметил, что болезнь нанесла серъезный ущерб, который превышает отметку в 170 миллионов рублей. В этом году были два случая среди домашних животных. Они заразились через выброшенные биологические отходы.

При исследовании свиней решения об отчуждении поголовья, как это обычно бывает, принято не было.

Он отметил, что есть вспышки заболевания на Дальнем Востоке.

Важна работа егерей и соблюдения мер предосторожности, как при коронавирусе. Чиновник отметил, что сейчас люди носят медицинские маски, обрабатывают руки, и в той ситуации нужно тоже не забывать о мерах.