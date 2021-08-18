Бывший начальник межрайонной налоговой инспекции в Балаково присваивала себе средства из бюджета, сообщает прокуратура саратовской области.

Год, начиная с апреля 2018, заканчивая апрелем 2019, начальник неоднократно и необоснованно увеличивала сумму материального стимулирования для своих подчиненных. Затем он требовала вернуть определенную часть суммы под предлогом необходимости поощрения сотрудников, лишенных материального стимулирования.

В общей сумме женщине передали 388 тысяч рублей, которые она потратила на собственные нужды.

Суд назначил ей штраф 400 тысяч рублей и взыскал с нее 283 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба.