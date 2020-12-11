Домой Рубрики Новости Саратова Начальнику ГУ МЧС по Саратовской области присвоено звание генерал-майора РубрикиНовости Саратова Начальнику ГУ МЧС по Саратовской области присвоено звание генерал-майора По Новости Саратова - 11.12.2020 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Начальнику главного управления по ЧС Саратовской области Алексею Татаркину присвоено звание генерал-майора Государственной противопожарной службы. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ подписан был подписан и опубликован вчера. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА После просьбы Володин губернатор Саратовской области передумал делать субботу рабочей Мужчина пострадал на пожаре в селе под Саратовом Новые защитные костюмы от травм могут появится на саратовских производствах ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ После просьбы Володин губернатор Саратовской области передумал делать субботу рабочей Новости Саратова - 11.12.2020 0 После просьбы спикера госдумы Вячеслава Володина не делать субботу 26 декабря рабочим днем вместо 31 декабря губернатор Саратовской области Валерий Радаев изменил первоначальное решение. Напомним,... Начальнику ГУ МЧС по Саратовской области присвоено звание генерал-майора 11.12.2020 Мужчина пострадал на пожаре в селе под Саратовом 10.12.2020 Новые защитные костюмы от травм могут появится на саратовских производствах 10.12.2020 Сотрудники ГИБДД Саратова рассказали студентам о дорожной грамотности 10.12.2020