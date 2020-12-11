Начальнику главного управления по ЧС Саратовской области Алексею Татаркину присвоено звание генерал-майора Государственной противопожарной службы. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ подписан был подписан и опубликован вчера.

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