Сегодня, накануне Дня народного единства, в правительстве Саратовской области состоялась церемония вручения государственных наград. На торжественном мероприятии, прошедшем под председательством губернатора Саратовской области Валерия Радаева, были отмечены трое представителей Приволжской железной дороги.

В частности, за большой вклад в строительство международного аэропорта «Гагарин» и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.











