В Лысогорском районе начальница почты присвоила свыше полумиллиона рублей.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что 10 августа 2019 года 43-летняя местная жительница взяла из кассы почтового отделения и положила себе в карман 35,669 тысячи рублей. Через четыре дня женщина перевела себе ещё 550 тысяч рублей. После этого она их отправил на счета своих знакомых, а затем потратила в тот же день.

Суд наказал воровку и приговорил её к трём годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года