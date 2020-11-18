В Саратове под стражу заключен мужчина, подозреваемый в убийстве 22-летней Татьяны Кузьмич. Об этом сообщили в городском УМВД.

Напомним, что труп потерпевшей со следами насильственной смерти оперативники обнаружили в подвале, оборудованном под лоджию в доме Кировского района города.

Выяснилось, что девушка сидела с мужчинами в одном из кафе Фрунзенского района. Между ними уже там вспыхивал конфликт, потом она отправилась домой к одному из них. Завязалась ссора, которая закончилась дракой, злоумышленник задушил свою жертву скакалкой, которую снял с турника.

Он прятался от полицейских в шкафу частного дома у своих родственников в Аткарском районе. Мужчина хотел на попутках добраться в другой регион и залечь на дно, а потом сделать себе поддельные документы.

Гражданин признался во всем, показал, как все происходило. Расследование продолжается.