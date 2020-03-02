Сегодня, 2 марта, в Саратовской области будет теплый юго-западный ветер. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В утренние часы возможен туман, температура воздуха будет плюс четыре, но уже в обед столбик термометра поднимется до плюс девяти. Порывы ветра — от пяти до 10 метров в секунду местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. День пройдет преимущественно без осадков.

Ночью ветер сменится на южный, температура воздуха будет от плюс одного до минус четырех.

В Саратове в утренние часы температура воздуха около двух градусов тепла, ближе к обеду прогреется до плюс семи. Ближе в ночи столбик термометра будет упадет до плюс четырех. Ветер на протяжение всего дня — юго-западный от шести метров в секунду до 12 метров в секунду.