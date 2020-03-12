В начале 63-го внеочередного заседания саратовской городской думы депутат Дмитрий Сорокин внес предложение включить в повестку вопрос о недоверии мэру города Михаилу Исаеву.

Между депутатом и председателем думы Виктором Малетиным произошла небольшая пикировка. После того, как Сорокин озвучил свое предложение, спикер гордумы сказал, что это уже никому не интересно.

В результате, против включения вопроса в повестку проголосовали 28 из 29 присутствующих на заседании депутатов.

Всего в повестке дня три вопроса — предложение по присвоению Саратову почетного звания «Город трудовой доблести», уточнение бюджета и выдвижение кандидата на премию мэра Саратова «Успех».