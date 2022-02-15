Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжает участие в проекте по спасению Волги «Водорослям крышка!». Компания начала второй централизованный сбор пластиковых крышек в школах и детских садах Саратова и Энгельса. В течение нескольких месяцев воспитанники образовательных учреждений будут собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок и упаковок от соков с маркировкой «2». В эти же дни для ребят пройдут обучающие уроки о современном состоянии реки и возможностях ее оздоровления, которые им помогут понять ценность проекта и участия в нём.

Весь объём собранных крышек будет передан конечному переработчику, а на вырученные деньги куплены мальки травоядных рыб, которые помогают в фильтрации и очистки воды в реке, питаясь разросшимися водорослями.

«Водорослям крышка!» — это большой проект, в который нас пригласили наши партнеры по экологическому просвещению населения. Акция затрагивает сразу три проблемы: предотвращение активного цветения реки, замусорености берегов и приобщение жителей к раздельному сбору отходов. У нас большой опыт реализации подобных проектов на базе учебных заведений. Для Саратова Волга – жизнь, наша кормилица, поэтому мы считаем, что идея проекта откликается каждому волжанину. Во время первого этапа акции, осенью прошлого года было собрано 3,5 тонны крышек. Благодаря этому в Волгу выпустили 19 тыс. мальков сазанов, толстолобиков и белых амуров», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что проект «Водорослям крышка!» реализуется на постоянной основе. Принять в нем участие могут не только школьники и дошкольники, но каждый желающий. Для этого Саратовский филиал компании организовал две общедоступные точки сбора: в офисе регионального оператора по обращению с ТКО, расположенном на ул. Валовая 2/10 и в пункте приёма вторсырья «Вторматик» в Энгельсе на ул. Красноярская, 2.

Проект «Водорослям крышка!» реализуется АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциацией производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фондом поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ». Организаторы надеются, что проект станет долгосрочным и у каждого жителя появится возможность помочь родной реке.