С 1 февраля по 28 апреля в Саратовской области осуществляется прием документов от претендентов на вакантные должности учителей в образовательных организациях сельской местности по федеральной программе «Земский учитель». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней могут принять участие педагоги, переезжающие на работу в села и малые города, с населением до 50 тысяч человек. Победителям конкурсного отбора выплачивается единовременно 1 миллион рублей подъемных средств, в 2022 году данные выплаты предусмотрены 28 педагогам.

Утвержден перечень 62 вакантных должностей из 17 муниципальных районов. Наибольшее количество вакансий – 8 заявлено в Ершовском и Ивантеевском районах области, по 5 вакансий – в Дергачевском, Калининском, Марксовском, Ртищевском районах, по 4 – в Аткарском и Краснопартизанском районах, по 3 – в Лысогорском, Краснокутском и Перелюбском районах, по 2 – в Вольском, Екатериновском, Озинском районах, по одной – в Базарно-Карабулакском, Балтайском и Турковском районах.

В конкурсный отбор программы «Земский учитель» на 2022 год включены востребованные вакантные должности учителей общеобразовательных организаций региона: английского и немецкого языков, истории, обществознания и географии, математики, физики и информатики, биологии и химии, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов, музыки и ОБЖ.

Среди главных условий предоставления компенсационной выплаты – трудоустройство и работа в сельской школе не менее пяти лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Кроме того, претендент должен быть в возрасте до 55 лет и иметь профильное образование.

С 29 апреля по 20 мая будет проведена оценка предоставленных документов в соответствии с утвержденными критериями. По итогам полученных баллов будут определены 28 победителей конкурсного отбора.