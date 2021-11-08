Региональный этап конкурса проектов в области развития общественных связей состоится в одиннадцатый раз

8 ноября стартует прием заявок на участие в XI Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. Лучший проект регионального этапа зачисляется в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», которая состоится в феврале 2022 года в Москве. Напомним, что в этом году событие на федеральной площадке станет юбилейным – свои работы на соискание престижной профессиональной награды номинанты представят в 25 раз.

Подать заявку на региональный этап Премии «Серебряный Лучник» — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. На рассмотрение жюри принимаются работы, связанные с продвижением государственных, коммерческих, общественных структур и частных инициатив в следующих номинациях:

ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление корпоративные коммуникации маркетинговые коммуникации коммуникации в благотворительности продвижение государственных и общественных программ развитие и продвижение территорий антикризисные коммуникации

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник – Приволжье»: «Самая авторитетная премия в сфере коммуникаций традиционно вызывает большой интерес профессионального сообщества. В прошлом году конкурс собрал свыше 50 заявок из 10 регионов ПФО. Несмотря на карантинные ограничения, коллеги продолжают делать крутые коммуникационные проекты. Надеемся, что и в этом сезоне жюри увидит новые подходы и актуальные решения коммуникационных задач».

Для участия в профессиональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье необходимо зарегистрироваться на сайте https://luchnik-volga.ru/ и до 23 декабря направить полное описание проекта на адрес luchnik@agt-volga.ru. Контакты Исполнительной дирекции, сформированной на базе Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье», указаны на сайте конкурса. Участие в региональном этапе Премии «Серебряный Лучник» бесплатное.