В Саратовской области начат прием заявлений на выплату компенсаций обманутым дольщикам восьми долгостроев. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Речь идет о ЖСК «Савельево» (бывший «Град-С»), ЖСК «Бриз» (бывший «Миал девелопмент»), ЖСК «Миргород» (бывший «Миал девелопмент»), ЖСК «Времена года» («Геотехника-Фин»), ЖСК «Огни Саратова» (ЖСК «Рубин»).

Заявления нужно подать в банк ДОМ.РФ. Записаться можно по телефону горячей линии: 8-800 7007-214, а с 20 июля – и на официальном сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства — фонд214.рф.

Для возмещения нужно предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. Информация о списке документов и требованиях к их оформлению размещена на официальном сайте Фонда.