Сегодня, 23 марта, строители начали ремонтировать мост, соединяющий Саратов и Энгельс. Об этом сообщили на рабочем совещании министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Петаеву.

Рабочие сооружают стапель для спуска плашкоутов — объектах, где размещаются рабочие, подъемный кран, оборудование (средства малой механизации), в том числе лестницы и строительные материалы.

Они рассчитаны на два года. В 2021 они начнутся с левого берега — стороны Энгельса. Объем работ предполагает ремонт 36 опор и пролетов длиной 20, 70 и 710 метров. Это восстановление защитного слоя бетона на нарушенных участках ремонтными составами в местах сколов, трещин, обнажения арматуры.

Планируется починить металлоконструкции кабельного мостика на пролетных строениях, перенести кабели и другие части системы наружного освещения на кабельный мостик.

Также рабочие сделают судоходную сигнализацию на левобережной эстакаде, выравнят поверхности, огрунтуют и покрасят железобетонные карнинзные блоки, конструкции моста и металлические поверхности.

Работы начаты по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.