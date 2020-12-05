Глава Саратова Михаил Исаев написал в своем аккаунте в соцсети Instagram о сносе ларьков в Мирном переулке города.
Еще в 2019 году чиновники начали процесс возвращения земли, занятой торговыми павильонами.
В Генеральный план города и правила землепользования и застройки Саратова внесены изменения для этого.
В начале 2020 был подготовлен проект планировки территорий, который утвердили в апреле этого года.
Сейчас изымают землю и расположенные на ней торговые объекты, проводится их оценка.
С собственниками недвижимости заключают соглашения о мене.
Уже снесены два ларька в Мирном переулке, оставшиеся демонтируют в ближайшее время.