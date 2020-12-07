Архитекторы обсудили предложения жителей по обустройству нового парка в Юбилейном. Создать зеленую зону в развивающемся поселке предложил депутат Госдумы Николай Панков. Для этой цели ему удалось привлечь федеральное финансирование.

По просьбе депутата, жители представили свои идеи, как должен выглядеть будущий парк. В субботу Николай Панков встретился с людьми, чтобы обсудить эти идеи.

— Хотелось бы привнести в этот парк немного истории и души. Раньше на этой территории были сады совхоза «Комбайн», который, в том числе, обеспечивал авиационный завод. Здесь росли яблони, груши. Хотелось бы, чтобы это было и в парке. Чтобы люди здесь не просто гуляли, а изучали историю, — предложила преподаватель иностранных языков гимназии №7 Анастасия Тюлякова.

Жительница поселка Наиля Фролова предложила обустроить скейтпарк.

—У нас в городе одна площадка для этого вида спорта – на набережной. Но там достаточно высокие и крутые рампы, поэтому тренируются взрослые и опытные спортсмены. Нужна площадка, где могут заниматься начинающие и спортсмены младшего возраста, — сказала она.

—Будет очень здорово, если в парке будет эко-зона. И жители, придя сюда, смогут прогуляться по хорошему газону. Считаю, нестандартной должна быть и детская площадка, чтобы ребята развивали фантазию. Например, веревочный городок, — высказала мнение жительница Олеся Лебедева.

—А вот предложение от семейного клуба, дети специально нарисовали. Здесь дорожка, павильон для чтения и игры в шахматы, территория для выгула собак. И даже предусмотрели киоски с мороженым, — рассказал житель поселка Ярослав Дедов.

На встрече было принято решение создать общественный совет по строительству парка. Предложения жителей переданы специалистам Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ, чтобы учесть при разработке проекта.

Сегодня жители Юбилейного встретились с архитекторами. К работе привлечены и студенты-старшекурсники: молодежный взгляд может сделать архитектурное решение интересным и нестандартным.

—Наше пожелание: больше зелени, лавочек. По возможности — зонировать территорию по интересам: прогулки, велодорожки, зоны спокойного и активного отдыха, — предложила представитель общественного совета Екатерина Афонина.

Архитекторы планируют разработать эскизный проект в сжатые сроки. Уже на этой неделе он будет обсуждаться с общественным советом.

—Создание парка – это наш с жителями совместный проект. Вместе выбирали место, готовили предложения. А в будущем, уверен, люди помогут контролировать работы. Каждый может внести свой вклад в общее дело, чтобы новый парк устраивал всех жителей. Важно, чтобы город как можно скорей провел госэкспертизу проекта, и в будущем году можно было бы начать строительство, — считает Николай Панков.



