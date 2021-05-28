В Саратове начали застройку сквера, расположенного на пересечении улиц Чернышевского и Бабушкина взвоза. На сегодняшний день там уже разобрали фонтан и готовят площадку для строительства.

Напомним, объект, находящийся в собственности собирались продавать в феврале этого года. Участок с неиспользуемым кафе площадью в 53,2 квадратных метра предлагали купить за 25 миллионов рублей под застройку. Если судить по кадастровой карте, эта земля предназначена для строительства высоток со встроенными помещениями — для бизнеса.

Спустя четыре дня мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что сквер нужно вернуть муниципалитету. И уточнил, что здесь может быть расположена максимум зеленая зона, если кто-то захочет приобрести землю.

Градоначальник поручил своему по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву проработать вопрос о возвращении сквера муниципалитету. На следующий день этого чиновника уволили и поручение ушло в небытие.

На сегодняшний день в сквере уже разобрали фонтан и готовят площадку для строительства. А значит, зеленой зоне там быть так и не суждено.