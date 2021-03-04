В 2021 году в Саратове благоустроят два участка набережной — от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка и от Вольской улицы до 2-й Садовой. Об этом сообщили в мэрии.

Подрядчики начали подготовительные работы — огораживают площадку, сносят старые лавочки, урны и фонари.

В течение двух недель работы завершат и начнут демонтаж лестниц, тротуаров и других покрытий.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова Наталия Даниленко уточнила, что основной конструктив останется тот же.

Установят новое освещение, систему автополива, лавочки и урны, заменят детские площадки и места для выгула собак.

На новой набережной идет планирование участка вывозят строительный мусор и выравнивают землю.

Здесь будут строительные площадки, зона для детей, летний кинотеатр и административное здание с кафе и атрибутами для пляжной зоны.

