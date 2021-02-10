Сегодня, 10 февраля, в Саратове проходят довыборы в Общественную палату региона.

Утверждено по 21 человеку от губернатора Саратовской области Валерия Радаева и областной думы.

По трое человек из прежнего и нового состава подготовили голосование по выборам такого же количества человек. Определять, кого взять а кто нет, будут тайно.

К выборам допустили 36 кандидатур от 36 местных общественных организаций и объединений. 10 пакетов отклонили, как не соответствующие закону об общественной палаты.

Всего к ним поступило 46 комплектов документов, десять отклонили как не соответствующие закону об общественной палаты.

Из 42 утвержденных членов ОПы присутствует 40 человек, а еще министр общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина. Среди утвержденных списком губернатора членов палаты — заместитель директора медиахолдинга «Волга-Медиа» Елена Склярова.