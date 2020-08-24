Через несколько минут в Саратовском областном суде состоится последнее заседание по уголовному делу в отношении Михаила Туватина, убившего 9 октября 2019 года девятилетнюю Лизу Киселеву.

Обвиняемому сегодня должны вынести приговор. Напомним, адвокат семьи Киселевых Александра Бакшеева сообщила, что будет настаивать на пожизненном заключении для убийцы девятилетней девочки.

Обвиняемый Михаил Туватин, по словам адвоката Киселевых, признал вину в содеянном. Ранее, на протяжении расследования, вину он не признавал.

Напомним о произошедшей трагедии 9 октября 2019 года, потрясшей горожан. Около 7:40 обвиняемый увидел девятилетнюю девочку, шедшую в школу у заброшенного гаража у дома №21 на Высокой улице в Саратове. Он схватил ее за шею, затянул в гараж и начал совершать действия сексуального характера.

Ребенок пытался звать на помощь и вырваться, но злоумышленник руками, а затем проводом из металла стал давить ей на шею. Девочка скончалась. Потом обвиняемый через отверстия в стенах перенес тело в соседний гараж, опустил в погреб и скрылся. Об этом позже злоумышленник сам рассказал следователям и показал подробности убийства.

До школы в тот день девочка так и не добралась, на ее поиски вышел весь город. В полночь 10 октября объявили о прекращении поисков, но общественность не успокаивалась. Многие отправились к отделу полиции, куда отвезли подозреваемого, а другие – к тем самым гаражам. Увидев рядом с гаражами полицейскую машину, люди подумали, что заключенный находится там и рвались устроить самосуд. Сотрудникам полиции пришлось даже применить спецсредства.

Злоумышленник на протяжении всего расследования находился под стражей. Сейчас ему должны вынести приговор.