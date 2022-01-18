В целях организационного и содержательного сопровождения участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС организует образовательный интенсив – подготовку членами жюри регионального этапа участников олимпиады по обществознанию и экономике.

Всероссийская олимпиада школьников — главное интеллектуальное соревнование страны для старшеклассников, победители и призёры которого получают льготы при поступлении на профильные специальности вузов. Региональные этапы олимпиады по экономике и обществознанию традиционно проходят на базе ПИУ РАНХиГС.

Консультации по экономике будут проходить ежедневно в период с 18 по 20 января с 15:00 до 17:00; по обществознанию – 21 января с 15:00 до 17:00.

Занятия будут проводиться в очном формате по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 164, и дистанционном. Для участия в дистанционном формате необходимо заполнить заявку (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0D2_f4uaF2CM-nqIc0ncOGn4R8egDP6bw8uHAO4oRPywM_w/viewform).

«Участие во Всероссийской олимпиаде школьников всегда очень ответственно, волнительно и требует серьёзной подготовки. Именно поэтому ПИУ РАНХиГС проводит консультации по профильным направлениям – мы стараемся помочь участникам разобраться в наиболее сложных вопросах и темах, а также освоить теоретические и практические знания», – прокомментировала председатель жюри регионального этапа олимпиады по экономике, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения Института Александра Рындина.

Победители и призёры регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, примут участие в заключительном этапе олимпиады и гарантированно получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

У участников олимпиады, не прошедших в региональный этап, по-прежнему есть возможность повысить свои шансы поступления на бюджет и получить дополнительные баллы. Так, Поволжский институт управления организует Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы РАНХиГС, победители которых получают 7 дополнительных баллов при поступлении в Президентскую академию. Ознакомиться с конкурсами Вы можете в разделе на сайте Института (https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/).