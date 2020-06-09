Завтра, 10 июня, в Саратовской области стартует очный этап обучения волонтеров Всероссийского общественного корпуса «Волонтёры Конституции». Центр «Молодежь плюс» уже направил методические рекомендации добровольцам, успешно прошедшим в мае онлайн-тестирование.

На обучении волонтёры подробно изучают суть предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации, для них проводят мастер-классы по особенностям общения с различными целевыми аудиториями, тренинги на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации.

С 15 июня в общественных местах появятся информационные стойки, где волонтёры Конституции будут рассказывать гражданам о предлагаемых поправках в Основной закон РФ и общероссийском голосовании.

Напомним, в Саратовской области помочь в проведении всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ решили 1,36 тысячи человек. В основном, это студенты саратовских вузов.

— Я считаю, что одной из главных задач волонтёров Конституции является информирование граждан о том, какой форме голосования им отдать предпочтение, что означает та или иная поправка, да и в целом – почему каждому необходимо сделать свой выбор и стать участником Всероссийского голосования по поправкам в Основной закон нашей страны. Я рада, что в составе волонтерского корпуса могу быть сопричастной тем переменам, которые ждут нашу страну, и принести ей пользу! – делится впечатлениями студентка Саратовского государственного аграрного университета им.Н.И.Вавилова Дарья Иванова.