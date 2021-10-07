В Саратовской области прошло еще одно учение по подготовке экипажей стратегических ракетоносцев, сообщает министерство обороны.

— Экипажи и инженерно-технический состав выходят на финишную прямую к итоговой проверке за учебный год, охватывая все вопросы, включая теоретические и практические. Специально созданная комиссия оценит готовность эскадрилий и личные навыки каждого военнослужащего, — сообщил старший инспектор-летчик майор Леонид Фатеев.

На этот раз наряду с «Медведями» — Ту-95мс , в учебных полетах приняли участие Ту-160 «Белые медведи». Учение проводилось с целью поддержания навыков летного состава, а также отработки координации, строевых полетов, дозаправки в воздухе и исправлений внештатных ситуаций.