Опора линии электропередач опасно повисла над дорогой возле саратовской школы.

Как сообщили в соцсетях жители Заводского района Саратова, в минувшие выходные здесь обнаружен опасный объект.

В непосредственной близости от дома № 43 на улице Тульской надломился и повис над проезжей частью бетонный столб с электропроводами.

— Возле мусорных баков. Рядом 39-я школа. Вот такая красота. Ждем, пока упадет, — предупредила горожан в паблике «Заводской Online Саратов» ВКонтакте жительница областного центра Евгения Синозацкая.

Фото: соцсети