Над страною звучит московский гигабит: «Ростелеком» запустил массовоепроизводство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии «Электры» (дочерняя компания «Ростелекома»).

Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Новый флагманский роутер Wi-Fi 6 Electra F30AX оснащен чипсетом AX3000. Устройство работает в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала — устройство уже оснащено mesh-технологией.

Благодаря улучшенной защите от помех и увеличенному радиусу действия устройство «Ростелекома» дает преимущество в скорости до 45% в сравнении с устаревшими моделями (роутеров пятого поколения, а также шестого поколения с чипсетом AX1500).

Это особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi-сетей. Интернет «Ростелекома» с таким роутером обеспечивает работу всех сервисов и устройств (а их в семье сегодня может быть не один десяток) на максимальной

скорости.

Актуальность перехода на шестое поколение Wi-Fi постоянно растет: если еще несколько лет назад только треть устройств поддерживала данный стандарт, то в ближайшее время доля совместимого оборудования, на котором его преимущества будут очевидны, превысит 70%.

Новые роутеры оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО, разработанном «Электрой» для «Ростелекома», они максимально защищены от киберрисков.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Мы стараемся опережать требования наших интернет-пользователей к качеству услуг. Сегодня, когда количество домашних устройств с выходом в интернет может исчисляться десятками, запуск серийного производства роутеров нового поколения — логичный шаг. Оборудование, которое производит “Электра”, отвечает всем российским и мировым стандартам. Перед тем как предложить устройства клиентам, мы их тщательно испытали в нашем центре исследований и разработок. Роутеры Wi-Fi шестого поколения уже установлены первым клиентам и станут стандартом для домашнего интернета “Ростелекома”, закрывая растущие потребности пользователей на годы вперед».

Наталья Щеглова, генеральный директор «Электры»:

«Наше производство максимально автоматизировано и оптимизировано, вся продукция проходит строжайший контроль качества, благодаря чему мы уверены в том, что пользователи получают решения высшего стандарта. Мы в постоянном режиме работаем над модернизацией наших линий, в октябре установлено новое оборудование, которое позволило дополнительно масштабировать производство. Мы готовы к реализации новых масштабных проектов в сфере ИТ и телекома в партнерстве с “Ростелекомом”».

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно.

Настройку нового оборудования проводят специалисты компании.

