Каждый из нас знает известного летчика, первого человека, решившегося на полет в космос Юрия Гагарина. Однако не всем известна история, при каких именно обстоятельствах появилась надпись “СССР” у него на шлеме.

Об этом сообщили в выпуске одного из федеральных телеканалов.

Приводятся воспоминания инструктора героя СССР Марка Галлая. Он остановил Юрия Гагарина, когда тот собирался в комнаты, осмотрел его и отметил, что на шлеме нужно что-нибудь дописать, иначе при приземлении люди подумают, что это “Пауэрс какой-нибудь”.

История с американским летчиком была свежа в памяти, у него тоже был белый шлем, как у Юрия.

-Тут же были принесены кисточка и баночка с краской, и на шлеме, не снимая его с головы Юрия Гагарина появились красные буквы “СССР”. В результате в автобус он вошел с известной всем надписью на гермошлеме, — отмечается в выпуске.