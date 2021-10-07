Надругавшемуся над ребенком 64-летнему саратовцу вынесен приговор. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Будучи пьяным, осужденный надругался над 8-летней падчерицей сына 28 июня. Девочка вернулась с улицы и осталась со злоумышленником наедине. Воспользовавшись этим, мужчина совершил действия сексуального характера.

Девочка рассказала о случившимся соседям, которые в свою очередь рассказали матери ребенка и заявили в полицию. Установив контакт с ребенком, следователи восстановили картину произошедшего. Мужчина сознался в преступлении. Ему назначили 13 лет колонии строгого режима.