Педофил из Энгельса, надругавшийся над вышедшей погулять 13-летней девочкой, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СКР.

Все произошло 11 июня 2021 года. Мужчина 38 лет встретил подростка в 1-м микрорайоне Энгельса, где и совершил противоправные действия в присутствии очевидца, который сообщил об этом в полицию.

Личность злоумышленника установили. В ходе следствия с ребенком наладили психологический контакт и узнали все подробности произошедшего. Педофил не признал своей вины, но собранных доказательств хватило для передачи дела в суд.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.