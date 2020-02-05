В Заводском районе вынесен приговор мужчине, совершившему изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

По информации СУ СКР, в октябре 2019 года злоумышленник надругался над 15-летней девочкой в присутствии своей супруги. Мать пыталась вступиться за дочь, однако не смогла ей помочь из-за физического превосходства тирана.

При этом, обвиняемый угрожал убить своих жертв топором.

Женщина обратилась в полицию за помощью и рассказала об издевательствах над своим ребенком.

В общей сложности было выявлено пять эпизодов растления несовершеннолетней с 2017 по 2019 годы. На суде саратовец признал вину.

В настоящее время суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.