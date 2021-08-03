Сегодня, 3 августа, в Саратове ожидается шквалистый ветер и непогода. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил главам всех районов быть в готовности.

На сегодняшнее время небо уже заволокло черными тучами, а на улице установилась сильная жара.

Погодные условия уже ощутили на себе пассажиры аэропорта «Гагарин». Задерживаются два рейса — в Сургут, UT-582. Самолет должен был отправиться в час дня, теперь его пассажирам придется подождать до 19:00.

А также в Москву, 5N-278. Вместо 15:30 улететь можно будет только в 19:30.