Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям провело проверку Балаковского дома–интерната, сообщает пресс служба ведомства.

Во время проверки инспекторами было обнаружено восемь партий перловой крупы, в сумме составляющей вес 579 килограмм. Согласно сопроводительным документам, крупа была пригодна для употребления в пищу. Образцы направили в лабораторию на экспертизу Исследование показало, что крупа была не надлежащего качества.

Руководителю интерната выдали предписание на изъятие некачественной крупы. Крупа была возвращена поставщику, на должностное лицо завели уголовный протокол.