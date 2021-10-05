Наградили пять лучших педагогов Саратова

Сегодня, 5 октября, Валерий Радаев поздравил 14 лучших педагогов Саратовской области.

По итогам 2021 года лауреатами премии стали: 

Ирина Гераськина, учитель информатики ЛМИ Саратова;

Юрий Дробышев, учитель физики лицея «Солярис» Саратова;

Ирина Евсеева, учитель истории гимназии №87 Саратова;

Евгения Евтихова, учитель химии лицея гуманитарных наук Саратова;

Екатерина Ефимова, учитель физической культуры гимназии №3 Саратова;

Наталия Запорожцева, учитель географии СОШ №51 Саратова;

Елена Ким, учитель химии гимназии №1 Саратова;

Ольга Кочина, учитель истории лицея №15 Саратова;

Ольга Темякова, учитель истории гимназии №34 Саратова;

Елена Чуносова, учитель начальных классов СОШ №33 Энгельса.

Елена Остроумова, учитель химии СОШ №33 Энгельса;

Светлана Агуреева, учитель химии СОШ №33 Энгельса;

Виктория Бедряева, учитель истории СОШ №1 Калининска;

Инна Бодрова, учитель английского языка гимназии №1 Балакова;

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