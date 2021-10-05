Наградили пять лучших педагогов Саратова
Сегодня, 5 октября, Валерий Радаев поздравил 14 лучших педагогов Саратовской области.
По итогам 2021 года лауреатами премии стали:
— Ирина Гераськина, учитель информатики ЛМИ Саратова;
— Юрий Дробышев, учитель физики лицея «Солярис» Саратова;
— Ирина Евсеева, учитель истории гимназии №87 Саратова;
— Евгения Евтихова, учитель химии лицея гуманитарных наук Саратова;
— Екатерина Ефимова, учитель физической культуры гимназии №3 Саратова;
— Наталия Запорожцева, учитель географии СОШ №51 Саратова;
— Елена Ким, учитель химии гимназии №1 Саратова;
— Ольга Кочина, учитель истории лицея №15 Саратова;
— Ольга Темякова, учитель истории гимназии №34 Саратова;
— Елена Чуносова, учитель начальных классов СОШ №33 Энгельса.
— Елена Остроумова, учитель химии СОШ №33 Энгельса;
— Светлана Агуреева, учитель химии СОШ №33 Энгельса;
— Виктория Бедряева, учитель истории СОШ №1 Калининска;
— Инна Бодрова, учитель английского языка гимназии №1 Балакова;