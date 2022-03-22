Саратовец подозревается в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

При личном досмотре у 37-летнего безработного, ранее судимого жителя Саратова полицейские изъяли 10 фольгированных свертков с порошкообразным веществом. Сотрудники отметили, что 2 из 10 изъятых свертков с наркотиком были спрятаны внутри двух мандаринов.

По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли также полимерный пакет с порошкообразным веществом. В общей сложности по результатам исследования у злоумышленника изъято более 83 граммов «героина».

Мужчина признался, что приобрел наркотическое средство в Москве у неустановленного лица для дальнейшего сбыта в Балакове путем тайниковых «закладок».

В отношении нарушителя возбуждено два уголовных дела за незаконные производство и незаконный сбыт наркотических средств. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

По словам ведомства, максимальное наказание за подобные правонарушения – лишение свободы на срок до 20 лет.