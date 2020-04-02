Оперативники управления ФСБ по Саратовской области установили местонахождение находящейся в международном розыске бывшей мировой судьи из Балашова и доставили ее следователям для предъявления обвинения, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, речь идет о Татьяне Шевлягиной, которую следствие подозревает в регулярном получении взяток с 2011 по 2014 годы за вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости на территории Балашова и Балашовского района Саратовской области. Решения судья выносила без возбуждения гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения подобных споров.

Когда Татьяна Шевлягина узнала, что ее деятельностью заинтересовались контрразведчики, она отправилась в бега и была объявлена в международный розыск. Ходатайствовать о заочном аресте бывшей судьи перед ее коллегами пришлось лично главе СКР Александру Бастрыкину. Саратовский областной суд поддержал иск главного следователя России.

Как стало известно, Шевлягина никуда не уезжала из Балашова. Квартира, в которой она скрывалась от следствия и ареста была установлена оперативниками ФСБ и полиции. Сейчас ей предъявили обвинение.

Дело ведет отдел отдела по расследованию особо важных дел следственного управления России по Саратовской области.